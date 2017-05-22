قالت الفنانة الكبيرة منى زكي، إن زوجها الفنان أحمد حلمي، دائمًا ما يَسأل على الفنان محمد شرف أثناء مرضه، وكذلك أثناء خضوعه لعملية في القلب، مضيفة أن “حلمي” يُحب ويَعشق شرف.

وأضافت زكي خلال مداخلة هاتفية لها مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج “مساء DMC”، المُذاع على شبكة قنوات “DMC، أن الفنان محمد شرف “دمه خفيف”، داعية الله سبحانه وتعالى أنْ يُعطيه الصحة، قائلة: “واجب علينا كلنا.. إن احنا نقف مع الفنان شرف.. وكلنا بنحبه”.

من جهته، قال نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، إن الفنان محمد شرف، قيمة كبيرة وثمينة بالنسبة للوسط الفني بأكمله، وأن المحنة التي تعرض لها “شرف” أظهرت حب الناس له، قائلاً: “تامر حسني جاء لمنزلي في الساعة السابعة صباحًا، بعد أنْ عرَف أن محمد شرف يخضع لعملية في القلب ويحتاج لبعض الأموال، وكذلك الفنانة منة شلبي، و وليد صبري، وغيرهم”.