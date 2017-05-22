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"مغامرة رأس المملوك جابر" الأولى مسرحياً بجامعة القاهرة
مسرحئ

"مغامرة رأس المملوك جابر" الأولى مسرحياً بجامعة القاهرة

2017-05-22 02:38:13
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حصل فريق مسرح كلية الآداب بجامعة القاهرة على المركز الأول للعروض المسرحية الطويلة على مستوى جامعة القاهرة، من بين ما يزيد على عشرين فريقًا مسرحيًّا بالجامعة، بعرض مسرحية مغامرة رأس الملوك جابر لسعد الله ونوس، حيث أبدع الممثلون جميعا بالاداء يضاف إلى هذا اعتماد المخرج على التقنيات البريختية والبيرانديلية في إخراج العرض.

مزج الفريق بين التاريخ والمعاصرة، بين الإطار الخارجي والمسرحية الداخلية؛ وسعى الفريق في عرضه إلى إصباغ التاريخ الونوسي صبغة معاصرة قربته من جمهور المتلقين الذين تفاعلوا مع العرض بشكل لافت للانتباه، كما أضفوا على الطابع المأساوي للنص طابعًا كوميديًّا ساخرًا رائقًا دون إخلال بالبنية الدرامية لمسرحية سعد الله ونوس.

قام بدور جابر عماد الشرقاوي، وبدور الحكواتي أحمد مصطفى ، وأحمد سعيد بدور الملك والوزير. وقدم عمرو عبد الحكيم التأليف الموسيقي للعرض، ومحمد عبد العزيز تصميم وتنفيذ الإضاءة، والديكور لحسن نبيل، والأداء الحركي لأحمد فؤاد، والإعداد والإخراج لمصطفى طه.

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