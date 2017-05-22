قال الفنان الكبير محمد شرف، إنه مرّ بأزمة صحية في “القلب”، أنهت على كل أمواله الذي كان يمتلكها، مضيفًا: “أنا بشكر كل الناس اللي سألت عليا واللي مسألتش”.

وأضاف شرف خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج “مساء DMC”، المُذاع على شبكة قنوات “DMC، أنه أنفق كل ما يمتلكه من أموال على العلاج وعلى عملية تركيب جهاز في القلب، في الوقت الذي وجه فيه الشكر لنقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، الذي ساهم في جمع أموالٍ له من خلال الفنانين، أبرزهم أحمد حلمي، وطارق لطفي، ومحمد هنيدي، وأحمد آدم، وغيرهم.

ووجه شرف رسالة “غالية” لزوجته، التي لم تتأخر عنه في أي لحظة أثناء مرضه، وابنته دينا، وابنه هشام، والفنان عاطف عمّار، الذي قال عنه، بأنه كان دائمًا ما يتواجد معه في المستشفى بصفة مستمرة.

وبكى شرف، أثناء مداخلة ابنه هشام معه، على الهواء، قائلاً له: “فخور بـ ابني هشام”، في الوقت الذي قال له هشام أيضًا: “نفسي نشتغل مع بعض يا بابا في أي دور خلال الفترة المقبلة.. ووحشني رغم كنت امبارح معايا”.