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شاب من ذوي القدرات الخاصة يُوجه رسالة للشباب العاطل
الاعلاميه ايمان الحصري

شاب من ذوي القدرات الخاصة يُوجه رسالة للشباب العاطل

2017-05-22 02:26:51
كتب - متابعات

وجه الشاب محمود من ذوي القدرات الخاصة، رسالة إلى الشباب العاطل عن العمل، بضرورة البحث عن العمل، وأنْ تتحدوا جميع الصعوبات، في الوقت الذي طالب فيه الحكومة بضرورة تجهيز المصالح الحكومية والمواصلات لأفراد ذوي القدرات الخاصة، من ناحية توفير الأسانسير، وتجهيز السيارات.
وقال محمود خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج “مساء DMC”، المُذاع على شبكة قنوات “DMC، إنه: “لم يُحبط في أي فترة من الفترات”، ضاربًا المثل، بأنه كان يعمل في بعض الشركات في قسم الموارد البشرية، وكان يَعمل بها لفترة أطول، بعد انتهاء عمله.
وطالب محمود الحكومة بضرورة توفير له وظيفة بعد انتهاء عمله من الشركة التي كان يعمل بها، في الوقت الذي استجابت فيه شركة “دي ميديا”، بتوفير وظيفة له ولزوجته شيماء.
من جهتها، قالت شيماء من ذوي القدرات الخاصة، و زوجة محمود، إنها تعتمد على نفسها تمامًا في كل شئ حتى في المنزل، والقيام بكل أعمال المطبخ، لكونها جهزت هي وزوجها الشقة على حسب احتياجاتها، قائلة: “مباردتي بالزواج والعمل، شجعت كل أصحاب ذوي القدرات الخاصة أنْ يتخذوا نفس هذا النهج”.

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