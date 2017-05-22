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انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي الإيطالي بمسقط
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انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي الإيطالي بمسقط

2017-05-22 02:25:18
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بمبادرة من سفارة إيطاليا بمسقط، وبالتعاون مع مؤسسة بيت الزبير، تقام فعاليات “الأسبوع الثقافي الإيطالي” على مدى أسبوع من 21 مايو حتى 25 مايو 2017، ويتضمّن الأسبوع مجموعة من الفعاليات التي تحتضنها قاعة بيت النهضة بمؤسسة بيت الزبير.

وتُستهل هذه التظاهرة الثقافية بافتتاح معرض الصور الفوتوغرافية “عُمان بعيون إيطالي” للمصور الإيطالي نيلو دومانيكو، ويحتوي المعرض على مجموعة من الصور الفوتوغرافية تبرز المعالم التاريخية والأثرية والعمارة التاريخية بسلطنة عُمان كالقرى والقلاع والحصون وكذلك المناظر الطبيعية الخلابة للسلطنة.

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