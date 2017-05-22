‎اقيم علي هامش المهرجان العربي للتميز لدورته الثانية ندوة بعنوان “معا لاعلام هادف”، وذلك مساء اليوم بحضور احمد الصفتي ورامي محمد وشاهندة عبد الرحيم علي، وشيماء الصّباغ.

ويأتي هذا لمناقشة اخر التطورات ووضع النقاط العامة للمنتدى والذي عرضها رامي محمد كمحاولة لإعطاء الصف الثاني الفرصة والأدوات لتأهيل جيد وبناء على أسس سليمة و للإعلان عن طموحه وحلمه للمستقبل.

وتحدث كل منهم عن مشاكل الاعلام المصري والتحديات المواجهة ضده، وتحدثت شاهندة عبد الرحيم علي عن مشكلة التحقيقات الاقصائية في مصر.

كما طرح رامى محمد عدد من التوصيات المتطلبات المهمه لشباب الإعلاميين منها إيجاد مؤسسات إعلامية لديها مدرسة لتعليم الشباب و تخريج أجيال جديدة بالإضافة إلى صناعة احتياطى استيراتيجى لشباب الإعلاميين لدى كل قناة والتأكيد على إقامة مؤتمر دورى خاص بمتطلبات وأفكار شباب الاعلاميين.

وأيضا، عمل يوم اسبوعى تدفع كل قناة بما لديها من شباب الإعلاميين فى كافة البرامج الكبرى كمحاولة لمنح فرصه حقيقة.