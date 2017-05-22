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أحمد موسى يطالب بإعدام من يغشون في السلع الغذائية
الإعلامي أحمد موسى

أحمد موسى يطالب بإعدام من يغشون في السلع الغذائية

2017-05-22 01:44:13
كتب - متابعات

طالب الإعلامي أحمد موسى، بضرورة تطبيق عقوبة الإعدام على من يقوم بغش السلع الغذائية ويتلاعب بقوت الشعب، منوهًا أن المستهلك قد يصاب بالتسمم والذى يؤدي إلى الوفاة في بعض الأحيان.

وقال في برنامجه “على مسئوليتي”، المذاع على شاشة “صدى البلد”، مساء الأحد،: “لو عدمنا واحد الكل هيخاف.. طير راس واحد معندوش ضمير”.

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