أكد اللواء علاء أبوزيد، محافظ مطروح، أن المحافظة كان بها 3500 حالة تعدي على أراضي الدولة، وكانوا يعملون بها قبل قرار رئيس الجمهورية.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “انفراد” المذاع على شاشة العاصمة إن “المتبقى من الأراضي وحالات التعديات 1216 حالة تعدي”.

وأردف اليوم كان يوجد أعمال إزالات، وخلال الأيام الماضي تم إزالة تعديات عن 718 ألف متر مربع، لافتا إلى أن مناطق التنمية السياحية، وأراضي المليون فدان لا يوجد عليها تعديات”.