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تغيير اسم مسلسل “عيان xميت” إلى “شاش وقطن”
شاش

تغيير اسم مسلسل “عيان xميت” إلى “شاش وقطن”

2017-05-22 01:13:04
كتب - متابعات

أكد الفنان بيومي فؤاد أنه قد تم تغيير اسم مسلسل “عيان X ميت”، إلى “شاش وقطن”، وأن الدعاية بالاسم الجديد سيبدأ طرحها ابتداءً من الغد،

وأوضح أن سبب الأزمة أنه فوجئ بنزول الدعاية باسم “عيان X ميت” برغم إعلانه المسبق عن رفض الاسم.

وأضاف بيومي أن المنتج استجاب إلى طلبه الذي تم إعلانه أمس وأن لا صحة لوجود تدخل من الرقابة في هذا الأمر ولكنه وزملاءه الممثلون في العمل تدخلوا عند المنتج وطالبوا بتغيير الاسم تفاديا لأي تفسير خاطئ للاسم المؤقت الذي تم تغييره.

من جهة أخرى يواصل بيومي تصوير مشاهده الأخيرة في مسلسلات “الحلال” و”ازي الصحة” ومسلسل “شاش وقطن” كما يصور مشاهده كضيف شرف “الحصان الأسود”.

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