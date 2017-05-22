قالت النائبة داليا يوسف عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال القمة العربية الإسلامية الأمريكية، اتسم بالوضوح والشفافية، لأن خطابه اعتمد على رؤية واستراتيجية واضحة ومحددة لمكافحة الإرهاب والتطرف.

وأضافت يوسف خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج “مساء DMC”، المُذاع على شبكة قنوات “DMC، أن الشعوب العربية والإسلامية تتمنى ترجمة أعمال القمة إلى أفعال تُترجم على أرض الواقع.

وأوضحت يوسف أنّ مباردة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لمحاربة الإرهاب محددة، لافتًة إلى أن دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي طالب بوضوح بتطهير أماكن العبادة من المتطرفين.