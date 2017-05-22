"أوسكار للإستثمار": توقعات بنمو الطلب على شراء العقارات والعروض التسويقية خففت آثار رفع الأسعار2017-05-22 00:50:39
توقع الدكتور محمد صابر بحيرى، رئيس مجلس إدارة شركة أوسكار مصر للإستثمار العقارى نمو الطلب على شراء الوحدات السكنية بالمدن الجديدة خلال الفترة المقبلة بنسبة 50% مع عودة المصريين العاملين بالخارج لقضاء أجازاتهم السنوية واستثمار السيولة المتوافرة لديهم والتى توجة نسبة كبيرة منها إلى شراء العقارات والتى تمثل الوسيلة الأفضل للإدخار وتحقيق ربحية مرتفعة مع الزيادة الكبيرة فى أسعار العقارات سنوياً.
أشار إلى أن تحرير سعر الصرف خلال نوفمبر الماضى ساهم فى رفع القدرة الشرائية للعاملين بالخارج مع تراجع قيمة الجنيه وهو ما زاد من جاذبية شراء العقارات .
أضاف أن أسعار العقارات ارتفعت بنسب متفاوتة من شركة لأخرى بنسبة تصل الى 30 % بعد تعويم الجنيه لتعويض الزيادة فى تكلفة الإنشاء واسعار الأراض والتى تجاوزت نسب بعضها 100% الا أن العروض التسويقية التى قدمتها الشركات العقارية وشملت مد آجال السداد وخفض المقدمات قللت من أثار هذه الزيادات السعرية وحافظت على معدلات البيع خاصة الشركات الجادة .
توقع مزيد من الإرتفاعات فى أسعار العقارت خلال الفترة المقبلة بنسبة تصلى الى 20% مع إستمرار زيادة التكلفة المرتبطة باسعار الخامات والأراض إلى جانب الزيادة فى حجم الطلب على الشراء بغرض السكن والإستثمار .
شدد على أهمية الدراسة الدورية لإحتياجات السوق وفقا لأبحاث حقيقية لراغبى الشراء لتحديد الإحتياجات الفعلية شاملة المساحات والأسعار ونظم السدد التى تتوافق مع القدرة الشرائة للشرائح المستهدفة من العملاء .
وتعد شركة أوسكار مصر واحدة من الشركات الرائدة فى السوق العقارى المصرى وتطور مجموعة من المشروعات السكنية بمدينى القاهرة الجديدة والشروق وتسعى للتوسع فى مشروعات خدمية وساحلية.
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