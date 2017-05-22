النيل للطيران، من أكبر شركات الطيران الخاص بمصر ، أصبحت أول شركه طيران مصرية تطلب أحدث طائرات إيرباص ذات الممر الواحد طراز إيرباص A321neo. حيث نجحت الشركة فى شهر ابريل 2017 في تحويل أمر الشراء الحالي مع الشركة الاوروبيه المصنعة من الجيل الحالي طراز A321neo إلى أحدث التقنيات من طراز A321neo و التي توفر أفضل درجات الراحة للركاب لأي طائرة ذات ممر واحد.

و قد صرح المهندس أحمد على الرئيس التنفيذي للشركة “بأنه من دواعي سرورنا بشركة النيل للطيران ان نكون أول شركه طيران في مصر تطلب أحدث التقنيات بطائرة إيرباص طراز A321neo - ذات الممر الواحد. و أضاف أن طراز ايرباص A321neo سيوفر مستويات جديده و عالية من الكفاءة ، و مدي تحليق أطول مما يوفر أكبر قدر من الراحة على رحلات أسطولنا المتنامي. و سيؤكد طراز A321neo مدى التزام الشركة الدائم بتشغيل أحدث أسطول من الطائرات من مقرنا بمصر كما نقدم لضيوفنا الكرام اعلي مستويات السلامة.

سيتم تصميم الطائرة بما يصل إلى 220 مقعداً بالدرجتين، المقصوره المخصصة لرجال الاعمال والدرجة الاقتصادية. و ستسمح مرونة و نطاق القدرات لطراز A321neo لشركة النيل للطيران بتشغيل الطائرة الجديدة للعمل علي زيادة و توسيع التشغيل لأوروبا والشرق الأوسط وافريقيا والوجهات المحلية فى مصر. تأتي الطائرة الجديدة مزوده باقصى وسائل الراحة ، بما في ذلك أحدث المقاعد في كل من الدرجتين بالإضافة الى أعلى فنون الترفيه والنظم التقنية المتطورة في الطيران.

عائله إيرباص A321neo

تضم عائلة ايرباص ِ321neo (التي تضم A321neo) أحدث تكنولوجيا بما في ذلك محركات الجيل الجديد وأجهزة جناح الشاركلت، الذان يوفران معاً أكثر من 15% من الوقود ، والقدرة على التشغيل الأطول مدي ، و كذا انخفاض في تكاليف الصيانة ، فضلا عن الإنخفاض الكبير في إنبعاثات الكربون الضارة.

و مع ما يقرب من 4500 طلب شراء وردت من نحو 80 عميلا منذ إطلاق هذا الطراز في عام 2010 ، فقد استحوذت عائلة طراز A321neo علي حصة بلغت نحو 60% من السوق.