أعلن العميد خالد فوزي، مدير التفتيش بالإدارة العامة للتموين بوزارة الداخلية، عن أن هناك كميات هائلة من اللحوم الفاسدة والدواجن منتهية الصلاحية يضاف إليها توابل وتباع للمواطن، منوها أنه تم ضبطها فضلا عن ضبط كميات كبيرة من ياميش رمضان منتهي الصلاحية.

وقال في حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي”، المذاع على شاشة “صدى البد، مساء الأحد، إن أحد أنواع العش التجاري كتابة على عبوات قمر الدين صناعة سورية وهى في الحقيقة مصنعة من سكر ومكسبات طعم في مصانع بير السلم، وسيئة للغاية”، مضيفًا: “لو الكميات التي تم ضبطها نزلت الأسواق كفيلة أنها ستحقق أضرار غير طبيعية”.