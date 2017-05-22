شهدت العاصمة المصرية القاهرة أمس الأحد حفلا كبيرا لإطلاق شركة “ماونتن فيو” أحدث مشروعاتها “ماونتن فيو (I-City) أكتوبر”، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان ونخبة من مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية وشركة سيسبان السعودية وباقة من المستثمرين والمطورين العقاريين من المملكة ومصر.

ويتميز المشروع الجديد ببراعة التصميمات وحداثة البناء وفن الابتكار وخدمة العملاء، باستثمارات بقيمة 50 مليار جنيه، وبالتعاون مع أكبر المكاتب الاستشارية عالميا.

وتتوفر في إنشاءات “ماونتن فيو” إمكانية الاستثمار، ونفذ مشروع “ماونتن فيو I-City أكتوبر” بمواصفات عالمية ترفع من قيمة الوحدات السكنية، وتتمتع كل وحدة سكنية بالذوق الرفيع والجودة الفائقة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات على أن مشروع الشراكة مع ماونتن فيو مهمة للغاية، ويعد أي سيتى أكتوبر تجربة الشراكة الثانية.

وقال مدبولى، إن هناك اهتماما بدعم مشروعات الشركة بهدف تشجيع حركة الاستثمار في مصر، ومساندة الاقتصاد المصرى، مشيرا الى أن الحكومة تتخذ كل الخطوات اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار، لافتا إلى أن الاستثمار في مصر يتطور بشكل ملحوظ.

قال محمد الضبعان رئيس مجلس إدارة شركة سيسبان السعودية، شريك شركة ماونتن فيو، إن المجموعة تقوم على تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى في المملكة ومصر، مضيفا: “لدينا يقين بأنه لا غنى عن مصر ولا غنى لمصر عنا”.

وأكد الضبعان: تجربتنا الأولى في مصر حققت نجاح كبير، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد إطلاق مشروع شراكة جديدة مع ماونتن فيو في المملكة العربية السعودية.

من جانبه قال المهندس عمرو سليمان رئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو، إن مساحة مشروع أي سيتى أكتوبر تصل لـ500 فدان، لافتا إلى أن المشروع على أعلى مستوى من معايير البيئة و90% من أرض المشروع لن تمر بها السيارات، مشيرا الى أن المشروع تم تصميمه ليتضمن 3 حدائق كبرى وكورنيش بطول المشروع.

ويعد مشروع “ماونتن فيو I-city أكتوبر” تفعيلا لاتفاقية بين هيئة المجتمعات العمرانية وتحالف “ماونتن فيو _ سيسبان”، لتوفير حياة متكاملة شديدة الخصوصية لعملائها، وركزت جهودها وطاقتها على أن يخرج مشروعها بشكل أقرب للطراز الأوروبي الحديث.

ويؤكد خبراء بسوق العقارات في مصر، أن مشروع ماونتن فيو آى سيتى (I-City) ) أكتوبر، سيكون بمثابة إعصار في السوق سيعيد رسم منطقة 6 أكتوبر بطريقة أكثر عصرية.

“آي سيتي” هي المدينة الأولى التي تقدم نموذج المدن الخالية من السيارات، حيث يوجد في المدينة تحت كل مبنى سكنى موقف سيارات مكون من طابقين، بالإضافة إلى شبكة طرق منفصلة تمامًا عن مناطق المشي والحدائق أو المناطق السكنية، إضافة أيضا إلى الطريق الدائري الذي يربط جميع الجزر السكنية عبر طرق للقيادة بسرعات منخفضة جدًا، كما يوفر لك هذا النظام الرائع تجربة قيادة ممتعة، حيث يلغى كل أنواع التقاطعات ولا يخلق أي اختناقات مرورية سواء داخل أو خارج المدينة.

جدير بالذكر أن مشروع “آي سيتى” أكتوبر، يعد أحد أهم المشروعات الإستراتيجية التي تستند إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص للمرة الأولى في مصر، حيث تتوزع نسبة الشراكة في المشروع بواقع 72% لـ “ماونتن فيو – سيسبان”، و28% لوزارة الإسكان المصرية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويهدف المشروع إلى الدفع بعجلة التنمية والاستثمار في القطاع العقاري من خلال توفير وحدات سكنية عصرية بأسعار منافسة.