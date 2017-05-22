ماذا قال معتز عبد الفتاح عن زيادة أسعار الحج السياحي؟2017-05-22 01:10:36
عقب الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على قرار وزير السياحة بزيادة أسعار الحج السياحي استجابة لطلبات شركات السياحة، كي يتناسب سعره مع أسعار الخدمات التي تُقدم للحجاج، موضحًا أن سعر الحج السياحي الآن وصل لـ 46 ألف جنيه.
وقال في برنامجه “حلقة الوصل”، المذاع على شاشة “أون لايف”،: “ربنا قال لمن استطاع اليه سبيلا كان يقصد الصحة وليس الأموال، ولكن في الوقت الحالي أصبح الأمر ملهوش علاقة بالصحة أوي ويقف على الأموال”، موضحًا أن مصر من أغلى دول العالم في أسعار الحج.
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