أكد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن أصحاب المعاشات يعانوا معاناة شديدة رغم أن لديهم مبالغ كبيرة لدى الحكومة تصل لنحو 684 مليار، لو الحكومة أخذت عليها فوائد ستصل علاوة أصحاب المعاشات لـ 15%، ولكن نظرًا لكون الحكومة تستثمر أموال المعاشات بفائدة قليلة لاتصل 9%، هذا يتسبب في جعل أصحاب المعاشات يشحتوا العلاوة الـ 10% سنويًا.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج “صح النوم” المذاع على شاشة “ltc “، اليوم الأحد، أن اللجنة اتفقت مع وزارة المالية على تخصيص علاوة لأصحاب المعاشات اعتبارًا من 1-7-2017 لن تقل عن 10%.