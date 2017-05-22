قال الكاتب الصحفي، عماد الدين حسين، إنه يجب على الشعوب العربية والإسلامية مُواجهة الإرهاب بأنفسهم دون الاستعانة بأحد من الخارج، متساءلاً: “هل نحن كعرب نُصدق أنفسنا إن الشيخ دونالد ترامب، يُساهم في حل مشاكلنا”.

وأضاف حسين خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج “مساء DMC”، المُذاع على شبكة قنوات “DMC، أن الذي سيقضي على الإرهاب ومواجهة الفكر المتطرف، الشعوب المتعلمة تعليمًا حقيقيًا، وتوافر خطاب ديني متسامح.

وأوضح حسين أنه غير صحيح، الحديث الذي يتداول بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجنون، لكونه جاء في زيارة واحدة في أقل من 24 ساعة للحصول على المليارات بالدولارات، في إشارة إلى الاتفاقيات التي وقعتها المملكة مع أمريكا حول الأسلحة، قائلاً: “هذه المليارات ستنعش الاقتصاد الأمريكي”.

وتابع حسين أن زيارة دونالد ترامب، للسعودية جاءت من أجل الحصول على المليارات من المملكة السعودية، لتشغيل المصانع، وللهروب من المشاكل الداخلية الأمريكية، قائلاً: “أمريكا كان بإمكانها القضاء على تنظيم داعش الإرهابي إلا أنها لم تقض عليه”.

وتطرق حسين إلى أننا: “نحن كطرف عربي يجب علينا أنْ نلوم أنفسنا، لأننا لم نُصلح التعليم حتى الآن”، لافتًا إلى أن هناك دولاً عربية ترى أن إسرائيل أكثر صداقة من إيران.

