قضت محكمة النقض، اليوم الأحد، برئاسة المستشار فتحي البيومي، بقبول طعن الكاتب الروائي أحمد ناجي على معاقبته بالحبس عامين، في اتهامه بخدش الحياء العام.

كان ناجي قد نشر فصلًا من روايته “استخدام الحياة” في العدد رقم 1097 من جريدة “أخبار الأدب”، التي تصدر من مؤسسة أخبار اليوم، وتم إعادة محاكمته مرة أخرى.

وكانت محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا قد قضت، في أواخر فبراير الماضي، بقبول استئناف النيابة العامة على براءة أحمد ناجي، ورئيس تحرير صحيفة “أخبار الأدب” طارق الطاهر، من تهمة خدش الحياء العام، وحبس “ناجي” عامين وتغريم رئيس التحرير ١٠ آلاف جنيه.

وجاء في أمر الإحالة، “أنه بسبب نشر “ناجي” مادة كتابية نفث فيها شهوة فانية ولذة زائلة، وأجر عقله وقلمه لتوجه خبيث، حمل انتهاكًا لحرمة الآداب العامة، وحسن الأخلاق والإغراء بالعهر، خروجًا عن عاطفة الحياء والمثل العامة المصطلح عليها، ولدت سفاحًا مشاهد صورت اجتماع الجنسين جهرة”.