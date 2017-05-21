البنك المركزى المصري: 13% معدلات تضخم مستهدفة فى الأجل المتوسط2017-05-21 23:53:46
كشف البنك المركزى المصرى عن استهدف معدلات تضخم فى الأجل المتوسط بنحو 13%.
وأشار بيان لجنة السياسة النقدية بالبنك، عقب قرارها رفع الفائدة على الجنيه 2% دفعة واحدة ، اليوم الأحد ، الى أن نسبة التضخم المستهدفة قد تزيد أو تقل 3% وسيتم الوصول اليها خلال الربع الأخير من العام المقبل 2018.
وقررت اللجنة ، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 16.75% و 17.75% على التوالى ، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أٍاس الى 17.75% وزيادة سعر الآئتمان والخصم بواقع 200 نقطة ايضا الى 17.75%.
وفى تفسيرها للقرار ، أشار الى أن مستويات التضخم لا زالت تعكس نتيجة الإجراءات الهيكلية التى تم اتخاذها منذ نوفمبر 2016 ، حيث ارتفع التضخم مدفوعا بارتفاعات سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتخفيض دعم الوقود والكهرباء والزيادات الجمركية على بعض السلع.
ولم يتطرق بيان اللجنة الى التوصيات الصادرة عن صندوق النقد الدولى مطلع الشهر الجارى بضرورة استخدام البنك المركزى لأدواته النقدية لمجابهة التضخم.
ولفتت اللجنة الى أن معدلات التضخم السنوية سجلت فى ابريل الماضى نحو 31.46% فى حين انعكس انحسار آثار الإجراءات الهيكلية على المستوى الشهرى ، حيث انخفض معدل التضخم الشهرى من أعلى نقطة له فى نوفمبر 2016 والتى سجلت 4.85% حتى وصل الى 1.69% فى شهر ابريل ، أما بالنسبة للتضخم الأساسة فقد سجل المعدل السنوى 32.06% فى أبريل ، فى حين انخفض المعدل الشهرى الى 1.10% فى ذات الشهر مقارنة بمعدل 5.33% فى نوفمبر 2016.
وأكدت اللجنة على مساهمة قرار المركزى بزيادة أسعار الفائدة فى نوفمبر 3% فى استمرار عمليات امتصاص فائض السيولة قصيرة الأجل وفى تحسن معدل التضخم الشهرى .
فيما أوضحت أن البنك المركزى يرى أن الإنخفاض ما زال غير كافى لتحقيق المعدل المستهدف للتضخم على المدى المتوسط والذى يقدر بنحو 13% يزيد أو يقل 3% خلال الربع الأخير من عام 2018.
-
ننشر أسعار وحدات الاسكان للعاملين بالخارجSun, 21 May 2017 09:21:46 GMT
-
البرلمان يوافق على موازنة «التعاونيات»Sun, 21 May 2017 11:34:39 GMT
-
أحمد عز يريد التصالح مع الدولة بـ«أي ثمن»
انتهت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، من محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، ومتهمين آخرين من قيادات وزارة الصناعة في قضية الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدي ...Sun, 21 May 2017 11:35:46 GMT
-
استبعاد عودة «السياحة الروسية» إلى مصر قريباً
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، أركادي دفوركوفيتش، أن الحكومة الروسية، ستقرر استئناف الرحلات الجوية إلى مصر، فقط، عقب تلقيها تأكيدات الخبراء، بشأن مستوى أمن ...Sun, 21 May 2017 11:03:01 GMT
-
بسبب «الرعاع».. أول بلاغ ضد «المتحدث العسكري» السابق - محيط
تقدم المحامي عمرو عبدالسلام، ببلاغ للنائب العام، ضد العميد محمد سمير، المتحدث العسكري السابق، نائب رئيس شبكة قنوات العاصمة. وجاء في البلاغ رقم 6147 لسنة…Sun, 21 May 2017 10:25:00 GMT
-
استرداد 11500 فدان بطريق الواحات البحرية
أكد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة أنه تم تنفيذ حملة تم خلالها استرداد 5500 فدان من أملاك الدولة بطريق الواحات البحرية ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ...Sun, 21 May 2017 10:11:37 GMT
-
وفد «مصر للطيران» يغادر إلى أمريكا للعودة بطائرة «البوينج»
غادر القاهرة اليوم، الأحد، وفد من طيارى وضيافة شركة مصر للطيران متوجها إلى “سياتل” الأمريكية، خاصة مصنع “رينتون” المتخصص فى إنتاج طرازي بوينج 737 ماكس وB737-800NG من ...Sun, 21 May 2017 08:25:56 GMT
-
مقتل شاب برصاص «تكفيريين» في العريش
قتل شاب بمدينة العريش، صباح اليوم، برصاص عناصر تكفيرية أطلقت عليه النار حال خروجه من منزله بمنطقة وحي ابني بيتك بمدينة العريش. وقتل الشاب يحيى عيد محمد (18 عامًا) ...Sun, 21 May 2017 07:26:46 GMT
-
منتخب الفراعنة.. اختيار 10 «محترفين» لمعسكر مباراة تونسSun, 21 May 2017 09:12:31 GMT