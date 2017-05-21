قال الإعلامي سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اجتمع اليوم بالمحافظين بحضور وزراء الدفاع والبيئة والداخلية والسياحة والزراعة والتنمية المحلية وكذلك بحضور رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمتابعة أخر مستجدات إزالة التعديات على أراضي الدولة.

وأضاف حساسين، خلال تقديمه برنامج “انفراد”، على قناة “العاصمة”، أن رئيس الوزراء قام بوضع عقوبة صارمة على من يُعاود التعدي على أراضي الدولة مرة أخرى بعد إزالتها ، من أجل عودة كافة أراضي المنهوبة في الوقت الذي حدده الرئيس السيسي والمقرر نهاية الشهر الجاري.

وأشار إلى أنه من المهم جدا تنفيذ كافة تعليمات السيسي، من أجل اعادة للدولة أراضيها المنهوبة ، ولكن السيسي بالطبع لم يكن يقصد استرداد نص قيراط ملك تم شرائه كأرض زراعية وقام صاحبة بالبناء عليه ، حيث أن السيسي بهذا القرار كان “عاوز حيتان الأراضي”.