علّق محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوي، على تقرير كاميرا برنامج “مساء دي إم سي”، التي رصدت فيه حرق وقطع الأشجار الأثرية على طريق مصر الإسماعيلية الزراعي، قائلاً: “إنه سيتم إلقاء القبض على كل من قام بقطع هذه الأشجار في أسرع وقت ممكن، لمحاسبته”.

وأضاف عشماوي خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج “مساء DMC”، المُذاع على شبكة قنوات “DMC، إن المحافظة دائمًا ما ما توجه لجنة بدراسة إزالة الأشجار التي يكون بها خطورة على حياة المواطنين، وذلك من خلال اللجنة، وعمل محضر، أما من يتعدى على هذه الأشجار دون وجه حق، فمن المؤكد أنْ يتم القبض عليه لمحاسبته.