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"السعودية المصرية": مليارا جنيه استثمارات جديدة بمشروع "سيكون" في العاصمة الإدارية
العاصمة الادارية - مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي - المؤتمر الاقتصادي

"السعودية المصرية": مليارا جنيه استثمارات جديدة بمشروع "سيكون" في العاصمة الإدارية

2017-05-21 23:24:32
محيط

قال المهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، إن الشركة ستضخ استثمارات مبدئية بمشروعها “سيكون” بالعاصمة الإدارية الجديدة بقيمة ملياري جنيه، على قطعة أرض بمساحة ٧٠ فدانا حصلت عليها الشركة بالطرح الاستثماري الأول بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف حسنين أن الشركة تستعد لإجراء مناقصة محدودة لاختيار المكتب الاستشاري المسئول عن المشروع عبر مناقصة محدودة بين مجموعة من المكاتب الاستشارية المحلية والعالمية، ثم البدء في استخراج التراخيص والقرارات الوزارية الخاصة بالمشروع، متوقعًا أن يتم ذلك خلال ٤ أشهر.

وأشار إلى أن الشركة تسلمت أرض المشروع مؤخرًا، وسيتم تمويل المشروع عبر ثلاثية التمويل الذاتي وعائدات التسويق والتمويل البنكي، الذي رفض الإفصاح عن قيمته من إجمالي حجم المشروع حاليا.

وأكد حسنين أن تسويق المشروع سيتم وفقًا لشروط شركة العاصمة الإدارية، والتي ستحدد موعد طرح المشروع للعملاء.

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