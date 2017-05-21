تقدم أعضاء فرقة الحور بنات، التابعة لنقابة المنشدين، باستقالة جماعية بسبب سوء إدارة، وتعنت مديرة الفرقة، نعمة فتحي، وعدم احترامها للقائمين على الفرقة.

جاء ذلك بحضور الشيخ محمود التهامي نقيب المنشدين، والمشرف العام علي فرقة الحور، وعدد من أعضاء الفرقة، منهم الشيخ طه الاسكندراني ومصطفى النجدي، أعضاء هيئة تدريس مدرسة الإنشاد ومدربين فرقة الحور، و شريف أبو العلا والمنشد محمد الجعفري، والمنشد أحمد البربري، وقبل الشيخ محمود التهامي، وأساتذة الفرقة استقالة الأعضاء.

وقال الشيخ محمود التهامي، أعتذر عن جميع المشاكل المادية والفنية والنفسية التي تسببت فيها مدير الفرقة، نعمة فتحي، مؤكدًا أنها ليست سكرتيرة له، أو مديرة لأعماله أو لأي عمل يخص مدرسة الإنشاد كما تدعي.

وأضاف التهامي، في تصريحات صحفية له مساء اليوم الأحد، أن منشدات فرقة الحور بنات، سوف تلتحق بفرقة أخري تابعة لمدرسة الإنشاد.

وأوضح التهامي أن النقابة غير مسئولة عن أي رعاية أو حفلات أو تصريحات إعلامية أو لقاءات فضائية باسم فرقة الحور فتيات، وعدم مسؤوليتنا عن أي منشدة سوف تلتحق بهذه الفرقة.