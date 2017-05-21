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برشلونة يهنئ ريال مدريد بالفوز بلقب الليجا
ريال مدريد

برشلونة يهنئ ريال مدريد بالفوز بلقب الليجا

2017-05-21 23:17:49
محيط - أحمد عبد الخالق

هنأ نادي برشلونة الإسباني فريق ريال مدريد، بمناسبة فوزه بلقب الليجا الـ 33 في تاريخه.

واستمرت المنافسة بين حامل اللقب السابق برشلونة وريال مدريد حتى المحطة الأخيرة للدوري الإسباني، حيث تمكن الملكي من حسمها بعد الفوز على مالاجا، مستفيدا من فارق النقاط الثلاث قبل الدخول للجولة النهائية، حيث توج الريال بعد جمعه 93 نقطة، فيما حقق برشلونة المركز الثاني برصيد 90 نقطة.

تهنئة نادي برشلونة، جاءت عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، حيث كتب على صحفته الخاصة: “تهانينا لريال مدريد فوزه بلقب الليجا 2016-2017.

ورغم حالة الشد العصبي التي غالبا ما تغلف العلاقة بين الناديين سواء في المباريات التي يخوضونها معا، أو المباريات التي يخوضها كل على حدى..فإن الروح الرياضية طغت في النهاية، وتوجت بهذه التهنئة التي سيكون لها أطيب الأثر عند نادي ولاعبي وجمهور فريق ريال مدريد.

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