دعا اللواء مجدي بسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أباطرة الأراضي والمعتدين على أملاك الدولة لتسليم الأراضي المعتدى عليها “من أنفسهم في سلام بدون إجهاد لقوات الأمن”.

وقال “بسيوني” في حوار مع برنامج “رأي عام”، على قناة Ten، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، اليوم الأحد، إن تكليف قوات الجيش والشرطة “عبء زيادة أوي وهما مش ناقصين”، لافتا إلى أن التعديات على أراضي الدولة زاد بعد ثورة 25 يناير.

وأشار اللواء “بسيوني”، إلى أن “التعدي على أمراضي الدولة ورم خبيث يهدد الدولة”، موجها برسالة للمعتدين على الأراضي قائلا: “بقول للسادة المشاهدين مطروح سلمت 50 ألاف فدان في رأس الحجر، عايزين نعمل مبادرة زي اللي عملناها قبل كده اللي معاه سلاح آلي راح يسلمه، وتعفي الدولة من المسؤولية”.