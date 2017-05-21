زيدان: من حقنا الإحتفال بالتتويج.. ولا أفكر في نهائي كارديف2017-05-21 23:02:40
أعرب الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب فريق ريال مدريد عن سعادته بتتويج فريقه بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم للمرة الثالثة والثلاثين في تاريخه، عقب فوزه 2 / صفر على مضيفه مالاجا اليوم الأحد في المرحلة الثامنة والثلاثين (الأخيرة) للمسابقة.
وقال زيدان في تصريحات إعلامية عقب المباراة: “إنني سعيد للغاية بالتتويج باللقب.. أنا بطل الدوري”.
وتابع زيدان: “أعتقد أنه من الجميل أن نحصل على البطولة بعد العمل الشاق الذي قمنا به خلال 38 مباراة، الدوري الإسباني هو الأفضل في العالم حاليًا، والفوز بهذه الطريقة يسعدني”.
وأوضح زيدان: “كما جرت العادة في أي مسابقة، كانت هناك بعض اللحظات السيئة، ولكننا حققنا هدفنا النهائي بتلك المجموعة الرائعة من اللاعبين، كانت هناك بعض الصعوبات ولكنه أمر عادي. أن تتربع على الصدارة بعد 38 أسبوعا أمر رائع”.
وأشار المدرب الفرنسي إلى أنه كان يدرك أن الريال لم يتوج باللقب منذ فترة طويلة، حيث كان يعلم أن اللقب المفضل لجماهير الفريق هو الدوري، خاصة أن الفريق الملكي هو الأفضل في العالم حاليا.
وكشف زيدان عن فحوى حديثه مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عقب المباراة، حيث قال له: “إنك تصنع الفارق دائما.. إنك لاعب استئنائي بالفعل”.
وأكد زيدان أن الفرصة مواتية أمامه لإعداد لاعبيه جيدا قبل المواجهة المرتقبة أمام يوفنتوس الإيطالي في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا في الثالث من يونيو المقبل بالعاصمة الويلزية كارديف.
واختتم زيدان حديث قائلا: “إنه أسعد يوم في مسيرتي الرياضية، لم تفارقني الابتسامة اليوم، إن سعادتي تبدو مضاعفة بعد هذا الانتصار، أعتقد أننا اجتهدنا بالفعل”.
وبات زيدان، الذي قاد الريال لاستعادة اللعب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2011 - 2012، سادس لاعب سابق في تاريخ ريال مدريد يتوج بلقب الدوري الإسباني كمدرب للفريق الملكي، بعد بيرند شوستر وفيسينتي دل بوسكي وخورخي فالدانو ولويس مولوني وميجيل مينوز.
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