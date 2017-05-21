تمكنت حملات أمنية بمحافظتي المنيا وشمال سيناء من إلقاء القبض على عدد من المطلوبين والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية، وتم إحالتهم إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.

ففي المنيا شنت مديرية الأمن حملة أمنية، اليوم /الأحد/ تحت إشراف اللواء فيصل دويدار مدير الأمن، لضبط الخارجين عن القانون وملاحقة ذوى الأنشطة الإجرامية المختلفة أسفرت عن ضبط 8 متهمين بحوزتهم 8 قطع سلاح ناري غير مرخص من بينها 4 بنادق خرطوش، و4 فرد خرطوش محلي الصنع، و11 طلقة خرطوش، بالإضافة إلي 4 قطع سلاح أبيض.

وفى مجال المخدرات تم ضبط كلا من “كريم.ن.س.ع” (24 سنة ومقيم شارع الفتح الإسلامي بمدينة المنيا)، وبحوزته 1216 تذكرة هيروين قبل بيعها وترويجها على عملائه ومبلغ 10200 جنيه من حصيلة البيع بقصد الاتجار، وضبط “راشد.ر” (27 سنة عاطل ومقيم بندر المنيا) وبحوزته 26 قطعة من جوهر الحشيش المخدر تزن حوالى 360 جراماً بقصد الإتجار.

وأسفرت جهود الحملة الأمنية عن تحرير 2686 مخالفة مروريه متنوعة شملت (29 دارجة بخارية 622 مخالفات دراجات بخارية و2035 مخالفة سيارات)، وفى إطار حملة للكشف عن تعاطي سائقي الطرق المواد المخدرة تم فحص 12 عينة أسفرت عن إيجابية واحدة فقط.

كما تم تنفيذ 1083 حكماً قضائياً شملت (10 أحكام جنايات، و683 حبس جزئي، و214 حبس مستأنف، و135 غرامة جزئية و19 غرامة مستأنفة، و22 مخالفة وتحصيل غرامات، ومخالفات مالية بمبلغ 11 ألفا و941 جنيها)، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، والعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وفي شمال سيناء، تمكنت الحملات الأمنية من ضبط 42 من الهاربين والمطلوبين لتنفيذ أحكام بالحبس في قضايا متنوعة، وتم إحالتهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأعلن مصدر أمني أنه في مجال تنفيذ الأحكام، تم ضبط المدعو “محمد.ع.م.أ” المقيم في الشيخ زويد والمطلوب ضبطه وإحضاره في عدة قضايا (سرقة، سلاح وذخيرة، احتجاز أشخاص) والمحكوم عليه بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات عن القضية الأولى، والمؤبد عن القضيتين الثانية والثالثة، إلى جانب 18 محكوماً عليهم في قضايا جنح الحبس الجزئي، و5 في جنح الحبس المستأنف، و15 في قضايا جنح الغرامات، و3 بالمخالفات.