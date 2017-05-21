الطرق الصوفية: موائد الرحمن كلام فارغ والمترددين عليها معندهمش كرامة

وصف الدكتور علاء أبو العزايم رئيس الاتحاد العالمى للطرق الصوفية، قرار وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بمنع استخدام الميكروفونات في صلاة التراويح بالممتاز.

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلام جرايد» تقديم الإعلامي مجدى طنطاوى المذاع على فضائية «العاصمة» إنه يؤيد قرار منع إقامة موائد الرحمن في الشوارع، موضحا «أنه لا يجلس عليها سوى المفطرين فقط وليس الصائمين وإقامة موائد الرحمن كلام فارغ».

وهاجم المترددين على موائد الرحمن في الشارع قائلا: «ناس معندهاش كرامة»، مطالبا باستغلال الأموال التي يتم إنفاقها على موائد الرحمن في مشروعات الإسكان أو مساعدة الشباب للزواج.