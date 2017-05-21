أبدى البرازيلي مارسيلو، الظهير الأيسر لريال مدريد، سعادته بتتويج فريقه بالدوري الإسباني “الأصعب في العالم”.

وقال مارسيلو، في تصريحات صحفية، عقب الفوز على مالاجا (2-0) والتتويج باللقب: “الفوز بالدوري صعب للغاية.. في رأيي البطولة الإسبانية، هي الأقوى في العالم”.

وأضاف “يجب أن نكون فخورين بالفريق كله، والجهاز الفني. كثيرون كانوا لا يودون، أن يفوز ريال مدريد بالليجا، لكن كنا ننافس حتى النهاية”.

وأضاف “لقد كان الأمر متعبًا منذ المباراة الأولى، واليوم يمكننا أن نفخر لأننا قدمنا موسمًا كبيرًا. يتبقى لنا أسبوعين للعب نهائي آخر، لكن حتى الآن هذا اللقب للجمهور”.

وتابع “هدفنا منذ البداية كان الفوز بكل البطولات التي نلعبها، ويمكننا الفوز باثنين، ويتبقى لنا نهائي آخر، ونحن سعداء”.