شنت القوات الأمنية بعدد من محافظات مصر اليوم /الأحد/ حملات مكثفة لضبط الخارجين عن القانون.

فى محافظة المنيا، شن رجال التموين اليوم “الأحد” حملة تموينية لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الاسعار اسفرت عن ضبط 55 قضية تموينية متنوعة، كما تم مصادره 18 طنًا، و500 كيلوجرام مكرونة وأرز وسكر مجهول المصدر وناقص الوزن، داخل 3 مخازن.

وكان اللواء فيصل دويدار مدير الأمن قد تلقى إخطارا بضبط 55 قضيه تموينيه متنوعه شملت مخالفات عدم إعلان عن أسعار، وعدم حمل شهادة صحية، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات .

كما تمكنت الحملة من ضبط “وليد م ع” (31 سنة - صاحب مخزن سلع غذائية) بعزبة الهيما التابعة لقرية تلة بمركز المنيا وبحوزته 16طنا مكرونة مجهولة المصدر، وتم التحفظ عليها وتحرر المحضر اللازم.

كما تم ضبط هاني خ ع (34 سنة- صاحب مخزن سلع غذائية) بحوزته طن و500 كيلوجرام أرز مجهول المصدر .

كما نجحت الحملة في ضبط 1000 كيلو سكر ناقص الوزن داخل مخزن ملك المدعو عصام ح ع ( 32سنة) حيث تم ضبطه أثناء عرضه السكر للبيع ناقص الوزن بمقدار 100 جرام في الكيلو الواحد، وتم التحفظ عليها .

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحررت عن تلك الوقائع المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

وفي محافظة أسيوط، تمكنت مباحث التموين من ضبط 15 طنا، و200 كيلوجرام دقيق بلدي، وطن لانشون منتهي الصلاحية وتحرير 512 قضية تموينية خلال حملات تموينية مكبرة على المحال التجارية والأسواق بمركز المحافظة استعداداً لشهر رمضان الكريم.

وقال العميد عصام أبوشقة مدير إدارة مباحث التموين إنه تم تكثيف الحملات التموينية بكافة مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري تنفيذاً لتعليمات المحافظ المهندس ياسر الدسوقي ومراقبة السلع وحركة الأسعار ..مشيراً إلى ضبط قضايا تموينية متنوعة فى مجال قطاع المخابز، والمحال العامة منها عدم حمل شهادة صحية، وإنتاج خبز بلدى ناقص الوزن والبيع بأزيد من السعر الرسمي، وعدم النظافة .

وأضاف أنه تم جمع وصرف مواد بترولية مدعمة بدون وجه حق واستخدام اسطوانة بوتاجاز في غير الغرض المخصص لها ، وبيع سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

وأوضح مدير إدارة مباحث التموين بالمحافظة أن تلك الحملات تمكنت من تحرير 512 قضية تموينية متنوعة حيث تم ضبط 2طن ردة مدعمة مجهولة المصدر، و 581 سلعة غذائية، وعدد 7 إسطوانات بوتاجاز، و303 كيلوجرامات لحوم ومشتقاتها غير صالحة للاستخدام الآدمي، بالإضافة إلى 300 كيلو بلح عجوة، وعدد 7260 زجاجة عصير مجهولة المصدر، فضلاً عن 300 كيلوجرام بلح مجهولة المصدر.

وفي محافظة شمال سيناء، فى إطار الاجراءات الأمنية المكثفة على مداخل ومخارج، ومن خلال الحملات الأمنية المستمرة لضبط الخارجين عن القانون والمتهمين الهاربين والمطلوبين فى تنفيذ الأحكام والمشتبه فيهم، وفى إطار خطة مديرية الأمن للتصدى للجريمة بشتى صورها بما يحقق المنظومة الأمنية بصوره إيجابية، وقامت حملة أمنية تمشيطية حيث أسفرت عن ضبط مطلوب وآخر محكوما عليه، وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية .

وصرح مصدر أمنى بأنه فى مجال الحملات الأمنية حيث تم ضبط المدعو: حسين م . ح (مواليد 1964) المقيم فى دائرة قسم ثالث العريش والمطلوب ضبطه واحضاره فى قضية سلاح .. كما تم ضبط المدعو : نظمى ج.ع.ع (مواليد 1978) المقيم فى بئر العبد والمطلوب فى قضية مخدرات والمحكوم عليه غيابيا فيها بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة مالية 10 آلاف جنية .

وفي محافظة كفرالشيخ، المحافظ اللواء السيد نصر، اليوم الأحد، عملية مطاردة وضبط سيارة محملة بـ 100 ألف وحدة زريعة اسماك بلطى قبل تهريبها بالبرلس حيث تمكنت محافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع المرور وشرطة المسطحات المائية بالبرلس بقيادة الرائد ناصر الشناوى، من ضبط سيارة ديهاتسو تحمل رقم” 4925_ل .ج. أ” نقل كفرالشيخ، محملة بـ 100 ألف وحدة زريعة أسماك بلطي قبل تهريبها بالمخالفة للقانون.

وقرر المحافظ التحفظ على السيارة، وقائدها أ.ع.ب،41 سنة، وإيداع الزريعة بمزارع الثروة السمكية، وتم تحرير المحضر اللازم.

وقال المحافظ إن أعمال تهريب زريعة الأسماك يعد خرقًا للقانون وإهدارًا لحق الدولة وتهديدًا للثروة السمكية بالمحافظة.. مؤكدًا على الحصول على الزريعة بطرق قانونية من خلال الثروة السمكية، وهى الجهة الرسمية المانحة لتصاريح نقل الزريعة، طبقا لقانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية 124 لسنة 1983، فى مواده بمنع صيد أو جمع أو نقل أو حيازة زرّيعة الأسماك من البحر أو البحيرات، أو المسطحات المائية الأخرى إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة، حفاظًا على الثروة السمكية وحق الدولة وتنفيذ القانون.

وفي سياق متصل، أوضح المحافظ إنه تم تحرير 251 محضرًا من خلال حملات الرقابة التموينية على الاسواق والمحال التجارية والمخابز، بنطاق المحافظة، وتنوعت هذه المحاضر بضبط لحوم مفرومة ، وكبدة بدون بيانات ، وحيازة منتجات البان منتهية الصلاحية، وفسيخ منتهى الصلاحية، ولحوم بلدية مذبوحة خارج المجزر، ولحوم مفرومة مجهولة المصدر ، وبيع أدوية بيطرية منتهية الصلاحية، اختراق نظام الخبز.

وأضاف المحافظ أن الحملات مستمرة للحفاظ على انضباط الاسواق ووصول السلع الى مستحقيها، وتكثيف الرقابة على المحال التجارية والسلع ومنتجات الالبان، والاسماك المملحة، واللحوم حفاظًا على صحة المواطنين، مع تشديد الرقابة على المخابز البلدية والاسواق والمنشآت العاملة بالمحافظة (مخابز ومطاحن ومستودعات بوتاجاز ومنافذ وتوزيع السلع الغذائية والغير غذائية )، و ضبط الاسواق وتطهيرها من السلع الفاسدة ومجهولة المصدر ومنع التجار من الغش واستغلال المواطنين.

ومن جانبه، قال المحاسب عماد حبيب وكيل وزارة التموين إنه تم المرور على عدد (881) منشأة ومنفذ وتموينى وتم أخذ عدد (183) عينة وتم تحرير عدد (251) محضرا للمخابز ومحال السلع الغذائية والغير غذائية خلال 30 يومًا الماضية، وتم إتخاذ اللازم تجاه المخالفين .

وفي محافظة الفيوم، ضبطت شرطة السياحة والآثار 4 أشخاص وبحيازتهم 6 تماثيل نادرة مختلفة الأحجام والأشكال يشتبه فى آثريتها وذلك بعد مطاردة مثيرة لمحاولتهم الهروب .

وكان اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا يفيد قيام كل من: معتز.م.ع (32 سنة،مدرس)، وثروت. ف.ع 36 سنة “بكالوريوس خدمة اجتماعية”، وأبو الخير.م.ع (40 سنة،سائق)، ومحمد.ع.س (26 سنة) “دبلوم زراعى” ويحوزون عددا من التماثيل التى يشتبه فى قيمتها الأثرية بقصد الاتجار، وعقب تقنين الإجراءات وبالاشتراك مع وحدة مباحث مركز سنورس تمكن العميد علاء إبراهيم رئيس مباحث شرطة السياحة والآثار من ضبط المتهمين أثناء استقلالهم السيارة أجرة الفيوم قيادة وملك الأول وبحوزتهم 6 تماثيل مختلفة الأحجام والأشكال مغطاة بالبازلت الأسود والحجر الجيرى المذهب ويشتبه فى كونها آثرية، وبمواجهتهم أقروا بملكيتهم للمضبوطات بقصد الاتجار فى القطع الآثرية وأنهم كانوا فى طريقهم للتصرف فيها بالبيع ..وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم ،وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وفى سياق أخر، نجحت مباحث التموين اليوم الأحد بإشراف اللواء خالد شلبي مدير الأمن في ضبط 23 طنا من القمح المسوس و4 أطنان من المخلل الفاسد قبل ترويجها بمناسبة شهر رمضان .

وتمكنت حملة قادها المقدم محمد إلهامي رئيس مباحث التموين من ضبط سيارة بمقطورة بقيادة طه.ص.ط (33 عاما- سائق) أثناء سيرها بمدينة طامية وهي تحمل 450 شيكارة تزن حوالى 23 طنا من القمح الذي تبين أن مصاب بالتسوس، وأقر السائق أن كمية القمح المضبوطة ملك المدعو خالد.م.ع المقيم بالغرق بمركز إطسا، وتم تحرر المحضر اللازم.

كما تم ضبط عماد.ح.ج 37 عاما مقيم المسئول عن مصنع لإنتاج المخلل بقرية حرفوش بمركز الفيوم وذلك لإدارة نشاط تجارى بدون ترخيص وحيازة وتعبئة مخلل متنوع داخل براميل بها حشرات وشوائب ورائحة كريهة ، تم ضبط 40 برميلا مخلل متنوع زنة الواحد 100 كيلو بإجمالي وزن 4 أطنان مخلل،وتم تحرر المحضر اللازم.