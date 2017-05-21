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أديب: قطر أنفقت 20 مليار دولار على تسليح جيشها الضعيف
عمرو اديب ـ برنامج كل يوم‎

أديب: قطر أنفقت 20 مليار دولار على تسليح جيشها الضعيف

2017-05-21 22:36:43


أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن اندهاشه من الهجمة غير المبررة من الإعلام القطري على المملكة العربية السعودية بعد إبرامها عددا من الاتفاقيات في التسليح مع الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أن قطر أنفقت خلال العام الماضي 20 مليار دولار على تسليح جيشها الضعيف.

وأشار خلال برنامج “كل يوم”، المذاع على قناة “أون إي”، إلى أن تقريرا للكونجرس أوضح أن قطر أكبر مستورد للأسلحة بالعالم، لافتًا إلى أن الملك سلمان حقق للأمة العربية والإسلامية الكثير لحفظ أمنها واستقرارها خلال الأيام الماضية بعد مجموعة الاتفاقيات مع الولايات المتحدة الأمريكية.

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