برلماني: كثرة شكاوى المرضى من نقص الأدوية دفعتني للتقدم بطلب إحاطة2017-05-21 23:08:50
قال عضو مجلس النواب الدكتور، محمد فؤاد، إنه تقدم بطلب إحاطة في البرلمان بسبب تخفيض أصناف أدوية الأمراض المُزمنة لمرضى التأمين الصحي، وذلك بسبب كثرة الشكاوي التي وردت إلينا من المواطنين، مضيفًا أن الموضوع أصبح متكررًا خلال الأيام الماضية.
وأضاف فؤاد خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج “مساء DMC”، المُذاع على شبكة قنوات “DMC، أنّه: “تقدم بطلب في البرلمان بعد أنْ أصبح حالة عامة”، متابعًا: “نحن حاليًا لا نعرف هل هذه الأدوية غير متوفرة أم غير ذلك، لذلك تقدمت بهذا الطلب، قائلاً: “معظم الأمراض غير المتوفرة، لها علاقة بالقلب والصدر”.
في المقابل، قالت وكيل وزارة الصحة ومديرة فرع التأمين الصحي بالقاهرة الدكتورة، سهير عبد الحميد، إن التأمين الصحي متوفر به كل الأدوية حتى للأمراض المزمنة، ولا يُوجد عجز أو نقص في الأدوية، متابعة: “لو فيه أي شكوى من المريض عليه أنْ يتوجه إلينا للتحقق من هذا الأمر، والعمل على حله في أسرع وقت ممكن”.
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