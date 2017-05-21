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"الاتصالات": 1.5 مليار دولار حجم التجارة الإلكترونية في مصر
وزارة-الاتصالات

"الاتصالات": 1.5 مليار دولار حجم التجارة الإلكترونية في مصر

2017-05-21 22:36:51


قالت نجوى الشناوي، وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة وضعت رؤية للتحول الرقمي، وذلك بعد دراسة تجارب الدول المختلفة المتعلقة بالتجارة.

وقالت “الشناوي” في حوار مع برنامج “رأي عام”، على قناة “Ten”، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، اليوم الأحد، إن حجم التجارة الإلكترونية في عام 2015\2016 بلغ 1.5 مليار دولار.

وأكدت الشناوي، أن الوزارة تسعى لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي للتجارة الإلكترونية، مشيرة إلى أن مركز الإبداع التكنولوجي دوره تشجيع الشباب المبدع ويحتضن عدد من مشروعات الشباب لتتحول الفكرة والمشروع لواقع عملي.

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