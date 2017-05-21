عمرو أديب: الكيميا بين السيسي وترامب في أحلى أوقاتها2017-05-21 22:26:01
قال الإعلامي عمرو أديب، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش مشاركتهما بالقمة العربية الأمريكية أبرز حجم التفاهم والتجانس بين الرئيسين في كافة الملفات، لافتًا إلى أن الكيميا بين ترامب والسيسي في أجمل صورها وأحلى أوقاتها.
وأضاف خلال برنامج”كل يوم”، المذاع على قناة”أون إي”، أن العلاقة بين السيسي وترامب أصبحت قوية جدًا، مردفًا: “كنا شايفين أيام سودة في عهد أوباما ودلوقتي راجل كويس”.
وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية نجحت بامتياز في تنظيم القمة العربية الأمريكية، لافتًا إلى أنه لم يحدث خطأ واحد في القمة يذكر.
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