أكدت نجوى الشناوي، وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة وضعت رؤية للتحول الرقمي، وذلك بعد دراسة تجارب الدول المختلفة المتعلقة بالتجارة.

وأوضحت “الشناوي” في حوارها مع برنامج “رأي عام”، على قناة “Ten”، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، اليوم الأحد، إن حجم التجارة الإلكترونية في عام 2015\2016 بلغ 1.5 مليار دولار.

ولفتت الشناوي، إلى أن الوزارة تسعى لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي للتجارة الإلكترونية، مشيرة إلى أن مركز الإبداع التكنولوجي دوره تشجيع الشباب المبدع ويحتضن عدد من مشروعات الشباب لتتحول الفكرة والمشروع لواقع عملي.