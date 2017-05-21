غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، والوفد المرافق له الرياض مساء اليوم /الأحد/ بعد المشاركة بالقمة العربية الإسلامية الأمريكية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أحمد بن عبد العزيز قطان، ومندوب عن المراسم الملكية وعدد من المسؤولين، كانوا في وداع الرئيس السيسي في مطار كان في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية.