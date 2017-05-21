نال اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة لقب هداف الدوري الإسباني لكرة القدم بعدما احتل المركز الأول برصيد 37 هدف متفوقاً على زميله بالفريق لويس سواريز.

وكان برشلونة قد خسر لقب الليجا لصالح ريال مدريد اليوم الأحد بعدما احتل المركز الثاني برصيد 90 نقطة فيما حقق الميرنجي اللقب برصيد 93 نقطة.

وفاز ميسي بلقب الهداف بعدما استطاع أن يحرز 37 هدفاً في 38 لقاء بالليجا

وفيما يلي ترتيب الهدافين:

ليونيل ميسي برشلونة برصيد 37 هدف

لويس سواريز برشلونة برصيد 29 هدف

كريستيانو رونالدو ريال مدريد برصيد 25 هدف

اياجو اسباس سيلتافيجو برصيد 19 هدف

انطوان جريزمان أتليتكو مدريد برصيد 16 هدف.