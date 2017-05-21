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توقعات مخيفة من عماد أديب عن ترامب
عماد اديب

توقعات مخيفة من عماد أديب عن ترامب

2017-05-21 22:18:58
كتب - متابعات

أعلن الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، عن توقعاته بأن يزداد الوضع بالداخل الأمريكي تأزمًا واشتعالًا والذي بدأ منذ دخول الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، في العشرين من يناير الماضي؛ لذا فإنه من الوارد حدوث خيانة عظمى للرئيس الأمريكي من داخل الحزب الجمهوري الذي يدعمه.

وقال “أديب” في مداخلة هاتفية ببرنامج “هنا العاصمة”، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “cbc”، مساء الأحد، إن الرئيس ترامب يمر باختناق سياسي في الداخل، عقب مرور 120 يوم على توليه الحكم بواشنطن، كما صادف حجم مشكلات داخلية غير مقارن مع أي رئيس أمريكي سابق.

ولفت إلى أن “ترامب” ارتكب أخطاء كثيرة نظرًا لقلة خبرته ولكونه حديث العهد بالحياة السياسية، لافتًا إلى الحزب الديمقراطي لا يريد حتى الآن أن يقر بهزيمة مرشحته الخاسرة في الانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون.

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