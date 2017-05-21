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"استرداد الأراضي": سنقنن للمعتدين على أراضي "بيزرعوها ويستثمروا"
احمد ايوب

"استرداد الأراضي": سنقنن للمعتدين على أراضي "بيزرعوها ويستثمروا"

2017-05-21 22:31:40
كتب - متابعات

قال أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، إن اللجنة لن تقنن الأراضي للمعتدين على أراضي الدولة رغبة في تسقيع الأرضي أو “إفسادها”، مضيفا: “ولكن هناك معتدي عايز يعمل قيمة مضافة ويستثمر ويزرع فهذا وضع مختلف ويستحق التقنيين بعد دفع حق الدولة”.

وأضاف “أيوب”، في حوار مع برنامج “رأي عام”، على قناة “Ten”، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، اليوم الاثنين، اللجنة منذ إنشائها منذ 14 شهرا تلقت 17 ألف طلب تقنين للأراضي.

وأوضح “أيوب”، أن ملف التعدي على أراضي الدولة من أولويات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أن هناك 8 جهات لها ولاية على أراضي الدولة.

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