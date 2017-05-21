أشادت الصحف الإسبانية بفوز فريق ريال مدريد بلقب الدوري للمرة الـ 33 في تاريخه بعد ثنائيته في مالاجا في ختام مباريات البطولة لهذا العام 2017.

فقد عنونت صحيفة “ماركا” عددها قائلة: “بطل كبير.. ريال مدريد يفوز ويحقق الليجا رقم 33 في تاريخه”.

بينما اكتفت صحف إقليم كتالونيا، بالإشارة إلى فوز الريال باللقب.

أما صحيفة “أس” الإسبانية، عقب المباراة: “بطل شرعي.. ريال مدريد يحقق اللقب 33 في الليجا، بهدف مبكر من كريستيانو رونالدو، وبنزيمة أنهى العمل.. ميتشيل ومالاجا لعبوا بشرف”.

وقالت صحيفة “سبورت” في عنوانها الرئيسي: “ريال مدريد بطل الليجا”. أما صحيفة “موندو ديبورتيفو” فعنونت قائلة: “ريال مدريد يُعلن بطلًا في مالاجا”.