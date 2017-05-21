أطلقت سوني موبايل اليوم بحث عالمي يكشف عن أكثر ٣٠معلم سياحي يتم تصويرهم حول العالم ويتقدم القائمة برج إيفل وتشمل القائمة قصر الحمراء، الكولوسيوم، برج خليفة وبيج بن فى لندن مع وجود أهرامات الجيزة المصرية في المرتبة ال٤٣ ب٢٥٨،٣٩١ صورة على وسائل التواصل الإجتماعي.

وكشف بحث #XperiaNewPerspectives أن أكثر من نصف الصور التى تم إلتقاطها لأعلى ٣٠ مَعلم سياحي تم تصويرهم من نفس الزوايا الثلاث. ٥٥٪ من المسافرين أعلنوا انهم سوف يحددوا مسار رحلتهم على أساس فرص التصوير المتاحة، ويبدو أننا في حاجة إلى تحسين طُرق التصوير في رحلاتنا حيث قال ٤٧٪ من الأشخاص أنهم يشعرون بالملل من رؤية نفس اللقطات، و٥٢٪ من الأشخاص أكثر عرضة “للإعجاب” للصور التى لم يروها من قبل.

أما وجود برج إيفل في مقدمة القائمة قد لا يكون مفاجأة، لكن توضح البيانات بشكل جديد أن ٣٥٪ من صور برج إيفل تم التقاطها من نفس الزوايا الثلاث. وتشمل المعالم البارزة الأخرى التي تتبع هذا الاتجاه تمثال المَسيح المُخلِص في البرازيل حيث أن ٧١٪ من اللقطات التي تم تصويرها إلتقطت من نفس الزوايا الثلاث. نافورة تريڤي في إيطاليا (٧٤٪)، جبل فوجي في اليابان (٧٧٪) وماتشو بيتشو حيث ٨٥٪ من كل الصور الذين تم تحميلهم على إنستاجرام تم التقاطهم من نفس الأماكن.

واستنتج البحث أيضاً أن نصف أولئك الذين شملهم الاستطلاع يختاروا وجهة عطلتهم بناء على لقطات الآخرين أثناء عطلاتهم و٤٥٪ يذهبوا إلى إنستاجرام للبحث عن الإلهام من حيث أماكن للتصوير وللزيارة.

واشتركت سوني موبايل مع ثلاث مصوري سفر حائزين على جوائز من كل أنحاء العالم وزودتهم بهاتف سوني إكسبيريا إكس زد Sony Xperia XZ لزيارة بعض أهم المعالم السياحية والتقاط صور لتلك المعالم من منظور مختلف. بداية من اللقطات الخفيفة للكولوسيوم وصولاً إلى حشود خالية من الضباب عند برج ايفل تبرز قدرات كاميرا XZ.

وصرح يونس شرقاوي المدير الإقليمى لشركة سونى فى شمال وغرب أفريقيا “التصوير أصبح جزء أساسي من أي رحلة - سواء كانت رحلة خارج المدينة أو مغامرة أو مجرد رحلة للإستلقاء على الشاطئ. مع جودة الكاميرا في هاتف إكسبيريا إكس زد Xperia XZ،

ويمكن للمسافرين تجربة صور خالية من الضباب وإلتقاط صور ملونة “مماثلة للواقع” وتجربة قدرة الإضاءة المنخفضة الرائعة، ونأمل أن نُلهِم جيل جديد من المصورين لالتقاط منظور جديد لرحلاتهم.

وتعليقاً على الصور الرائعة التي تم التقاطها على إكسبيريا إكس زد Xperia XZ وعلى تقرير New Perspectives قال سكوت جراي، الرئيس التنفيذي للمنظمة العالمية للتصوير الفوتوغرافي: “لقد تغير مشهد التصوير بشكل كبير على مدى العقد الماضي ويعود هذا في النهاية إلى القدرة على الوصول للكاميرات وجودتها. وهذه القدرة على الوصول للكاميرات بارزة أكثر مع الهواتف الذكية والتكنولوجيا الموجودة داخل تلك الهواتف تُمكن الأشخاص من تحسين تصويرهم الفوتوغرافي، ولكن أيضاً ومن المهم جداً هو وجود دقة عالية كافية لتكون قادرة على إنتاج شيء ما من تلك الصورة. هذه القدرة على التقاط ما هو عفوي يمكنها أن تساعد في تحدي إبداع المصور مع الإتاحة في نفس الوقت صورة فريدة للمشاهد”.