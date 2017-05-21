أخلت السلطات الفرنسية مطار أورلي الموجود في العاصمة باريس بعد العثور على حقيبة مشبوهة أثارت مخاوف أمنية من تضمنها متفجرات.

وأوضحت صحيفة ديلي اكسبرس البريطانية، اليوم الأحد، أن السلطات الأمنية أغلقت المطار بسبب مخاوف أمنية وأجلت المئات من الركاب.

وقالت إن السلطات رفعت حالة التأهب في المطار لحين التأكد من محتوى الحقيبة، وقد أعيد فتح المطار مرة أخرى بعد التأكد من عدم وجود خطر أمني.

وتعرضت فرنسا خلال العامين الماضيين للعديد من الهجمات الإرهابية، التي أسفرت عن مقتل وإصابة المئات في هجمات أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عنها انتقاما من مشاركة فرنسا بالتحالف الدولي لمحاربة التنظيم داخل سوريا والعراق.