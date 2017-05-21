 Moheet on google
الأحد 21 مايو 2017 11:08 مساءً
روابط سريعة
إخلاء مطار أورلي في باريس بسبب حقيبة مشبوهة
مطار اورلي ـ فرنسا‎

إخلاء مطار أورلي في باريس بسبب حقيبة مشبوهة

2017-05-21 21:56:16

أخلت السلطات الفرنسية مطار أورلي الموجود في العاصمة باريس بعد العثور على حقيبة مشبوهة أثارت مخاوف أمنية من تضمنها متفجرات.

وأوضحت صحيفة ديلي اكسبرس البريطانية، اليوم الأحد، أن السلطات الأمنية أغلقت المطار بسبب مخاوف أمنية وأجلت المئات من الركاب.

وقالت إن السلطات رفعت حالة التأهب في المطار لحين التأكد من محتوى الحقيبة، وقد أعيد فتح المطار مرة أخرى بعد التأكد من عدم وجود خطر أمني.

وتعرضت فرنسا خلال العامين الماضيين للعديد من الهجمات الإرهابية، التي أسفرت عن مقتل وإصابة المئات في هجمات أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عنها انتقاما من مشاركة فرنسا بالتحالف الدولي لمحاربة التنظيم داخل سوريا والعراق.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3