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بالصور.. سيدات سبورتنج يتوجن بلقب دوري السلة على حساب الأهلي
سبورتنج - الاهلي22

بالصور.. سيدات سبورتنج يتوجن بلقب دوري السلة على حساب الأهلي

2017-05-21 22:21:55
محيط - أحمد عبد الخالق

حقق الفريق الأول لسيدات كرة السلة بنادي سبورتنج السكندري بقيادة مديره الفني، شريف عزمي، لقب دوري السوبر بعد فوزه على نظيره الأهلي بنتيجة 84 - 82، في اللقاء الفاصل الذي جمع بينهما وانتهى منذ لحظات.
أقيم اللقاء على صالة نادي صالة الشرقية للدخان، بدون جمهور وفقا لما أعلنته لجنة المسابقات برئاسة المهندس خالد القوصي.
كان الفريقان قد احتكما لهذا اللقاء الفاصل، بعد تساويهما في عدد النقاط برصيد 22 نقطة.
توجت سيدات الأهلي هذا الموسم بلقب دوري المرتبط ولقب كأس مصر علي حساب سبورتنج.

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