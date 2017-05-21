قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها، اليوم الأحد، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% و17.75% على التوالى.

ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس إلى 17.75%، وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أيضًا إلى 17.75%.

ويأتى قرار المركزي برفع الفائدة بعد اجتماع 5 ساعات برئاسة طارق عامر، وتعد تلك الزيادة على لفائدة هي الاولى منذ رفع الفائدة 300 نقطة أساس دفعة واحدة في نوفمبر 2016 إثر تعويم الجنيه.

وكان المركزى كشف بشكل مفاجئ مطلع الشهر الجارى عن تأجيل موعد الإجتماع بالتزامن مع زيارة وفد صندوق النقد الدولى للقاهرة بغرض تطبيق المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الإقتصادى الذى بدأته الدولة نوفمبر الماضى عقب موافقة الصندوق على قرض بقيمة 12 مليار دولار تصرف على شرائح خلال فترة ثلاث سنوات.

وتتولى اللجنة مسئولية تحديد أسعار العائد على الجنيه المصرى ، وتجتمع يوم الخميس كل 6 أسابيع ، وتتشكل من محافظ البنك ونائبيه ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية و 3 أعضاء من ذوى الخبرة وتضم فى عضويتها المحافظ الأسبق الدكتور فاروق العقدة.

وأصدر صندوق النقد توصيات مؤخرا بضرورة سيطرة الحكومة المصرية على معدلات التضخم المرتفعة ( سجلت 32.5 % نهاية مارس ) عبر استخدام الأدوات النقدية للبنك المركزى وأهمها رفع سعر الفائدة على الجنيه لإمتصاص السيولة.

وقالت كريستين لاجارد المدير التنفيذى لصندوق النقد فى مؤتمر صحفى بإجتماعات الربيع الخميس قبل الماضي، إن مصر بحاجة لاتخاذ المزيد من الخطوات لمعالجة مشكلة التضخم.