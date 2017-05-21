وضح البرتغالي اوجستو إيناسيو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه لم يعد احد بتحقيق شىء عندما تم التعاقد معه مع الفريق الأبيض خلال هذا الموسم .

وشدد ايناسيو على أنه تعرض لصدمة في بداية تعاقده مع الزمالك بنشر كل الأمور في الإعلام وهو أغضبه مشيراً إلى أنه يحترم الإعلام كثيرا ولكنه يحتاح إلى بعض الخصوصية في أمور الفريق.

وأشار إلى أنه تعامل مع الإعلام في العديد من المناسبات ويحترم عمل الإعلام ولكن هناك قواعد يجب أن يلتزم بها الجميع خلال الفترة الحالية من أجل مصلحة الفريق، وهناك توقيت يجب أن يتحدث فيه وتوقيت يتوقف فيه عن الحديث.

ويستعد الزمالك لمواجهة اهلي طرابلس الثلاثاء القادم في اطار الجولة الثانية بدوري المجموعات لدوري ابطال افريقيا.