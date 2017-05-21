تعرف على إمكانيات هاتف هواوي "P10"2017-05-21 21:55:20
أطلقت “هواوي” مؤخرا في الأسواق العالمية وفي مصر سلسلة هواتف “P” بداية من هاتف هواوي P8 ووصولاً إلة أحدث هواتف السلسلة وهو هاتف هواوي P10 وأخيه الأكبر P10 Plus تحت شعار استديو متكامل في جيبك.
ويتمتع هاتفي هواوي P10 وP10 Plus بالعديد من المزايا التي أحدثت طفرة في فن التصوير الفوتوغرافي بواسطة الهواتف الذكية تصدرا بها قمة الهواتف الذكية الموجودة حالياً بالأسواق العالمية، حيث يشمل الهاتف على ثلاثة كاميرات (كاميرا أمامية واثنتان خلفيتان) ناتجة عن التعاون المثمر مع عملاقة الكاميرات الألمانية لايكا، التي حرصت على تزويد هاتف هواوي P10 بالجيل الثاني من كاميرا لايكا مزدوجة العدسات،
أما هاتف هواوي P10 Plus فقد حصل علي الأصدار الأحترافي للجيل الثاني من كاميرا لايكا مزدوجة العدسات، كما يحتوي الهاتفين على مزايا مطورة لتحسين عملية التصوير الفوتوغرافي بواسطة خوارزمية التصوير الفوتوغرافي التي طورتها كل من هواوي ولايكا معاً، وكأنك تمتلك استوديو تصوير متكامل دون الرجوع الي حاسبك الشخصي لإضافة بعض التحسينات علي الصور الملتقطة.
ويتميز الجيل الثاني من كاميرا لايكا الخلفية مزدوجة العدسات بمستشعرين مختلفين، أحدهما مستشعر للألوان الأساسية (RGB) يأتي بدقة 12 ميجا بيكسل، والذي يظهر الألوان بطريقة زاهية وأكثر سطوعاً، أما المستشعر الأخر فهو أحادي اللون (الأبيض والأسود) أو المعروف ب (Monochrome) الذي يأتي بقياس 20 ميجا بيكسل ليظهر الصور بطريقة شديدة الوضوح مع ابراز كافة التفاصيل الدقيقة الموجودة بالصورة.
وتعتمد خوارزمية التصوير الفني في الهاتفين على نتائج الأبحاث المطوّلة التي أجرتها هواوي على أشكال الوجوه المختلفة وألوان البشرة المتنوعة. ومن خلال فهم الصفات لكل وجه والأنواع المتفرّدة لكل بشرة، يمكن إجراء تحسينات على صور الـ”بورتريه”، بطريقة احترافية وطبيعية.
كما يشمل كل من الهاتفين علي تأثيرات بوكيه (Bokeh) للصور الملونة وبلوني الأبيض والأسود (احادية اللون)، وبإستخدام خوارزمية عمق المجال الحديثة (Depth-of-field)، تستطيع تأثيرات البوكيه أن تنتج صور ملونة مليئة بالحيوية وأكثر حدة ووضوحاً، بينما تظهر خلفية الصور بشكل مشوش أو غير واضح ويكمن كل التركيز علي العنصر الذي يريد المستخدم تصويره فقط.
أما بالنسبة للكاميرا الأمامية أو كاميرا الصور الشخصية (السيلفي)، فهي أول كاميرا أمامية من انتاج شركة لايكا تأتي بدقة 8 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة بقياس F/1.9 والتي تجعل كل صورة تلتقطها كصور غلاف المجلات والصحف العالمية.
الجدير بالذكر ان هاتفي هواوي P10 وP10 Plus حصلا على جائزة TIPA المرموقة كأفضل المنتجات المُستخدمة في عملية التصوير الفوتوغرافي لعام 2017، التي تُقدم برعاية جمعية الصور التقنية الصحافية التي تشتهر عالمياً بإختبار وتقييم كل الأجهزة ذات الجودة العالية التي تستخدم في التصوير الفوتوغرافي مثل الكاميرات، عدسات التصوير، الملحقات ومنتجات أخري.
-
ننشر أسعار وحدات الاسكان للعاملين بالخارجSun, 21 May 2017 09:21:46 GMT
-
البرلمان يوافق على موازنة «التعاونيات»Sun, 21 May 2017 11:34:39 GMT
-
أحمد عز يريد التصالح مع الدولة بـ«أي ثمن»
انتهت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، من محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، ومتهمين آخرين من قيادات وزارة الصناعة في قضية الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدي ...Sun, 21 May 2017 11:35:46 GMT
-
استبعاد عودة «السياحة الروسية» إلى مصر قريباً
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، أركادي دفوركوفيتش، أن الحكومة الروسية، ستقرر استئناف الرحلات الجوية إلى مصر، فقط، عقب تلقيها تأكيدات الخبراء، بشأن مستوى أمن ...Sun, 21 May 2017 11:03:01 GMT
-
استرداد 11500 فدان بطريق الواحات البحرية
أكد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة أنه تم تنفيذ حملة تم خلالها استرداد 5500 فدان من أملاك الدولة بطريق الواحات البحرية ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ...Sun, 21 May 2017 10:11:37 GMT
-
منتخب الفراعنة.. اختيار 10 «محترفين» لمعسكر مباراة تونسSun, 21 May 2017 09:12:31 GMT
-
بسبب «الرعاع».. أول بلاغ ضد «المتحدث العسكري» السابق
تقدم المحامي عمرو عبدالسلام، ببلاغ للنائب العام، ضد العميد محمد سمير، المتحدث العسكري السابق، نائب رئيس شبكة قنوات العاصمة. وجاء في البلاغ رقم 6147 لسنة 2017 عرائض ...Sun, 21 May 2017 10:25:00 GMT
-
وفد «مصر للطيران» يغادر إلى أمريكا للعودة بطائرة «البوينج»
غادر القاهرة اليوم، الأحد، وفد من طيارى وضيافة شركة مصر للطيران متوجها إلى “سياتل” الأمريكية، خاصة مصنع “رينتون” المتخصص فى إنتاج طرازي بوينج 737 ماكس وB737-800NG من ...Sun, 21 May 2017 08:25:56 GMT
-
مقتل شاب برصاص «تكفيريين» في العريش
قتل شاب بمدينة العريش، صباح اليوم، برصاص عناصر تكفيرية أطلقت عليه النار حال خروجه من منزله بمنطقة وحي ابني بيتك بمدينة العريش. وقتل الشاب يحيى عيد محمد (18 عامًا) ...Sun, 21 May 2017 07:26:46 GMT