أطلقت “هواوي” مؤخرا في الأسواق العالمية وفي مصر سلسلة هواتف “P” بداية من هاتف هواوي P8 ووصولاً إلة أحدث هواتف السلسلة وهو هاتف هواوي P10 وأخيه الأكبر P10 Plus تحت شعار استديو متكامل في جيبك.

ويتمتع هاتفي هواوي P10 وP10 Plus بالعديد من المزايا التي أحدثت طفرة في فن التصوير الفوتوغرافي بواسطة الهواتف الذكية تصدرا بها قمة الهواتف الذكية الموجودة حالياً بالأسواق العالمية، حيث يشمل الهاتف على ثلاثة كاميرات (كاميرا أمامية واثنتان خلفيتان) ناتجة عن التعاون المثمر مع عملاقة الكاميرات الألمانية لايكا، التي حرصت على تزويد هاتف هواوي P10 بالجيل الثاني من كاميرا لايكا مزدوجة العدسات،

أما هاتف هواوي P10 Plus فقد حصل علي الأصدار الأحترافي للجيل الثاني من كاميرا لايكا مزدوجة العدسات، كما يحتوي الهاتفين على مزايا مطورة لتحسين عملية التصوير الفوتوغرافي بواسطة خوارزمية التصوير الفوتوغرافي التي طورتها كل من هواوي ولايكا معاً، وكأنك تمتلك استوديو تصوير متكامل دون الرجوع الي حاسبك الشخصي لإضافة بعض التحسينات علي الصور الملتقطة.

ويتميز الجيل الثاني من كاميرا لايكا الخلفية مزدوجة العدسات بمستشعرين مختلفين، أحدهما مستشعر للألوان الأساسية (RGB) يأتي بدقة 12 ميجا بيكسل، والذي يظهر الألوان بطريقة زاهية وأكثر سطوعاً، أما المستشعر الأخر فهو أحادي اللون (الأبيض والأسود) أو المعروف ب (Monochrome) الذي يأتي بقياس 20 ميجا بيكسل ليظهر الصور بطريقة شديدة الوضوح مع ابراز كافة التفاصيل الدقيقة الموجودة بالصورة.

وتعتمد خوارزمية التصوير الفني في الهاتفين على نتائج الأبحاث المطوّلة التي أجرتها هواوي على أشكال الوجوه المختلفة وألوان البشرة المتنوعة. ومن خلال فهم الصفات لكل وجه والأنواع المتفرّدة لكل بشرة، يمكن إجراء تحسينات على صور الـ”بورتريه”، بطريقة احترافية وطبيعية.

كما يشمل كل من الهاتفين علي تأثيرات بوكيه (Bokeh) للصور الملونة وبلوني الأبيض والأسود (احادية اللون)، وبإستخدام خوارزمية عمق المجال الحديثة (Depth-of-field)، تستطيع تأثيرات البوكيه أن تنتج صور ملونة مليئة بالحيوية وأكثر حدة ووضوحاً، بينما تظهر خلفية الصور بشكل مشوش أو غير واضح ويكمن كل التركيز علي العنصر الذي يريد المستخدم تصويره فقط.

أما بالنسبة للكاميرا الأمامية أو كاميرا الصور الشخصية (السيلفي)، فهي أول كاميرا أمامية من انتاج شركة لايكا تأتي بدقة 8 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة بقياس F/1.9 والتي تجعل كل صورة تلتقطها كصور غلاف المجلات والصحف العالمية.

الجدير بالذكر ان هاتفي هواوي P10 وP10 Plus حصلا على جائزة TIPA المرموقة كأفضل المنتجات المُستخدمة في عملية التصوير الفوتوغرافي لعام 2017، التي تُقدم برعاية جمعية الصور التقنية الصحافية التي تشتهر عالمياً بإختبار وتقييم كل الأجهزة ذات الجودة العالية التي تستخدم في التصوير الفوتوغرافي مثل الكاميرات، عدسات التصوير، الملحقات ومنتجات أخري.