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إيناسيو: حددت احتياجات الزمالك بالموسم القادم من لاعبين
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إيناسيو: حددت احتياجات الزمالك بالموسم القادم من لاعبين

2017-05-21 21:45:35
محيط - أحمد عبد الخالق

أكد البرتغالي اوجستو  إيناسيو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه لا يمكنه الحديث الآن عن الصفقات التي سيبرمها الابيض لتدعيم صفوفه في الموسم القادم دون أن يخطر إدارة النادي أولا والتنسيق معها لإبرام هذه الصفقات .

وأشار المدير الفني إلى أن الحديث عن اللاعبين الجدد قبل نهاية الموسم والفريق لديه مباريات قادمة خطأ كبير يؤثر على تركيز اللاعبين ويتسبب في تشتيتهم وهو الأمر الذي يؤثر بالسلب على مستواهم في الملعب فيما بعد .

وأضاف إيناسيو أنه حدد اللاعبين الذي يسعى للتعاقد معهم ولكن لن يكشف عنهم حاليا وهذا أمر طبيعي في عمل أي مدير فني.

ويستعد الزمالك لمواجهة اهلي طرابلس الثلاثاء المقبل بدوري المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

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