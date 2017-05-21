إزالة 24 مليون متر مربع تعديات على أراضي الدولة في بني سويف2017-05-21 21:37:26
واصلت محافظة بني سويف حملاتها المكثفة لاسترداد أراضي الدولة وتطبيق القانون من خلال إزالة التعديات بكافة أشكالها على مستوى مراكز المحافظة السبعة بإشراف مباشر من المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف وبتنسيق كامل مع القيادات الأمنية والعسكرية بالمحافظة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات مجلس المحافظين الأخير في هذا الشان تنفيذاً لتكليفات السيد رئيس الجمهورية بمواجهة التعديات على أراضي الدولة بكل حزم وسرعة.
وأسفرت هذه الحملات خلال 5 أيام عن إزالة تعديات على مساحة 23 مليونا و988 ألفا و125 مترا مربعا، وهو ما يعادل 5711 فدانا وتنوعت التعديات التي تم إزالتها على أراضي الدولة ما بين مباني تحت الإنشاء ومباني غير مسكونة وأسوار وزراعات متناثرة وغير جادة وشبكات ري متهالكة وغيرها من أشكال التعديات على كافة أراضي، وذلك باستخدام الآلات ومعدات المحافظة.
وتتواصل حملات الإزالة على مستوى المحافظة اليوم /الأحد/ لتشمل جميع المراكز والمدن بالتنسيق بين القوات المسلحة ومديرية أمن بني سويف ورؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي أملاك الدولة وكافة الجهات المعنية وذلك وفق البرنامج الزمني الذي أعدته المحافظة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية يتضمن تحديد دقيق لأماكن الإزالة ونوعية التعديات وكل الإجراءات القانونية فضلا عن تحديد موعد انطلاق الحملات لتحقيق أفضل معدل إنجاز.
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