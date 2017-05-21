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مكرم محمد أحمد: «خطاب السيسي خلاني أقشعر»
مكرم محمد أحمد

مكرم محمد أحمد: «خطاب السيسي خلاني أقشعر»

2017-05-21 21:21:25


قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن كلمة الرئيس السيسي في القمة العربية الأمريكية كان قويًا وواضحًا وذو إستراتيجية، مضيفًا: «خطاب السيسي خلاني أقشعر».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس السيسي أكد على دور الأزهر الشريف كمرجع للإسلام الوسطي، مشيرا إلى أن مصر أكدت أنه لا انتقائية بين الجماعات الإرهابية فجميعها متطرفة.

وأوضح أن السيسي كشف اليوم الدور التآمري للنظام القطري ودعمهم للإرهاب، والملك سلمان وافق على كل جملة قالها السيسي، وكذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يتابع بحرص كلمات السيسي.

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