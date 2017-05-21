 Moheet on google
الأحد 21 مايو 2017 09:50 مساءً
روابط سريعة
3 نصائح تجنبك فوضى "التنزيلات" على الحواسيب والهواتف
كمبيوتر، انترنت

3 نصائح تجنبك فوضى "التنزيلات" على الحواسيب والهواتف

2017-05-21 21:16:36

لا شك أن كثرة التنزيلات التي نقوم بها على الحواسيب أو الهواتف تُعد من أبرز العوامل المسببة للفوضى العارمة على هذه الأجهزة.

فلا تكاد تمر عدة أيام حتى تجد نفسك أمام مجموعة من الملفات المتنوعة والتي تحتاج منك إلى ترتيب أو حذف أو نقل إلى المجلد المناسب، وفيما يلي 3 نصائح خفيفة لتجاوز تلك الفوضى، حسب “البوابة العربية للأخبار التقنية”:

حدد مكان التنزيل
اسمح للمتصفح بسؤالك عن مكان تنزيل الملفات دائماً، فهذا يتيح وضع كل ملف في مكانه الصحيح بدلاً من تجميعها داخل مجلد التنزيلات ومن ثم قضاء الكثير من الوقت في فرز الملفات، فمثلاً على متصفح كروم يُمكنك القيام بهذه الخطوة من خلال الذهاب إلى الإعدادات ثم عرض الإعدادات المتقدمة ومن تبويب التنزيلات فعل خيار السؤال عن مكان حفظ الملفات قبل التحميل، ويُمكنك القيام بنفس الأمر في حال اعتمادك على برنامج لإدارة التنزيلات مثل IDM أو غيرها من البرامج المتخصصة.

فكر قبل التنزيل
بالنسبة لتطبيقات الهواتف، فلا داعي لملء هاتفك بأنواع لن تستخدمها بالمطلق، لذا يجب عليك أن تقلل من ممارسة “التنزيل لأجل التنزيل”.

الأون لاين بدلاً من التنزيل
لا داعي للاحتفاظ بالكثير من الملفات على حاسبك أو هاتفك مثل الكتب والأفلام والموسيقى، إذ يُمكنك بدلاً من ذلك الاستفادة من الخدمات المتاحة على الإنترنت مثل قراءة الكتب من المواقع المتخصصة وغيرها، فبذلك ستضمن سهولة إدارة الملفات إلى جانب إبقاء السعة التخزينية متاحة لأشياء أخرى.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3