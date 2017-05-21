3 نصائح تجنبك فوضى "التنزيلات" على الحواسيب والهواتف2017-05-21 21:16:36
لا شك أن كثرة التنزيلات التي نقوم بها على الحواسيب أو الهواتف تُعد من أبرز العوامل المسببة للفوضى العارمة على هذه الأجهزة.
فلا تكاد تمر عدة أيام حتى تجد نفسك أمام مجموعة من الملفات المتنوعة والتي تحتاج منك إلى ترتيب أو حذف أو نقل إلى المجلد المناسب، وفيما يلي 3 نصائح خفيفة لتجاوز تلك الفوضى، حسب “البوابة العربية للأخبار التقنية”:
حدد مكان التنزيل
اسمح للمتصفح بسؤالك عن مكان تنزيل الملفات دائماً، فهذا يتيح وضع كل ملف في مكانه الصحيح بدلاً من تجميعها داخل مجلد التنزيلات ومن ثم قضاء الكثير من الوقت في فرز الملفات، فمثلاً على متصفح كروم يُمكنك القيام بهذه الخطوة من خلال الذهاب إلى الإعدادات ثم عرض الإعدادات المتقدمة ومن تبويب التنزيلات فعل خيار السؤال عن مكان حفظ الملفات قبل التحميل، ويُمكنك القيام بنفس الأمر في حال اعتمادك على برنامج لإدارة التنزيلات مثل IDM أو غيرها من البرامج المتخصصة.
فكر قبل التنزيل
بالنسبة لتطبيقات الهواتف، فلا داعي لملء هاتفك بأنواع لن تستخدمها بالمطلق، لذا يجب عليك أن تقلل من ممارسة “التنزيل لأجل التنزيل”.
الأون لاين بدلاً من التنزيل
لا داعي للاحتفاظ بالكثير من الملفات على حاسبك أو هاتفك مثل الكتب والأفلام والموسيقى، إذ يُمكنك بدلاً من ذلك الاستفادة من الخدمات المتاحة على الإنترنت مثل قراءة الكتب من المواقع المتخصصة وغيرها، فبذلك ستضمن سهولة إدارة الملفات إلى جانب إبقاء السعة التخزينية متاحة لأشياء أخرى.
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